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Пандемия коронавируса ,  
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Умер лечившийся от коронавируса главный анестезиолог Ростовской области

В Ростовской области умер главный анестезиолог-реаниматолог региона, заместитель главного врача ростовской городской больницы № 1 Игорь Дударев. Об этом РБК Ростов сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

«Игорь Дударев скончался. Причина смерти устанавливается», — заявили в штабе.

Там отметили, что Дударев недавно заболел COVID-19, но его лечение протекало успешно. Последние тесты на коронавирусную инфекцию были отрицательными.

Официально в Ростовской области зафиксировано два случая смерти медработников от коронавирусной инфекции: это врач-реаниматолог из города Шахты и медсестра в Донецке.

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Как сообщила, в свою очередь, министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, причиной смерти 59-летнего Дударева стал обширный инфаркт. Глава Минздрава отметила, что с COVID-19 врач справился, но сердце не выдержало.

Дударев был профессором кафедры анестезиологии и реанимации Ростовского медицинского университета. На его счету более 400 научных работ и три патента. Врач участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Был обладателем звания Заслуженный врач России.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Ростов-на-Дону, смерть
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