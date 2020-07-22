Умер лечившийся от коронавируса главный анестезиолог Ростовской области

В Ростовской области умер главный анестезиолог-реаниматолог региона, заместитель главного врача ростовской городской больницы № 1 Игорь Дударев. Об этом РБК Ростов сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

«Игорь Дударев скончался. Причина смерти устанавливается», — заявили в штабе.

Там отметили, что Дударев недавно заболел COVID-19, но его лечение протекало успешно. Последние тесты на коронавирусную инфекцию были отрицательными.

Официально в Ростовской области зафиксировано два случая смерти медработников от коронавирусной инфекции: это врач-реаниматолог из города Шахты и медсестра в Донецке.