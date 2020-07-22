В Свердловской области умер заболевший COVID-19 министр

Дмитрий Дегтярев (Фото: evgenykuyvashev / Instagram)

Умер 43-летний министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, он заразился коронавирусом и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом написал в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ», — уточнил губернатор.

Куйвашев указал, что коронавирус у министра подтвердили несколько недель назад, и выразил соболезнования близким Дегтярева.

Свою должность министр получил в 2016 году. На разных должностях в ведомстве он работал с 1999 года. Как пишет «Правда УрФО», Дегтярев проработал в сфере сельского хозяйства практически всю жизнь.