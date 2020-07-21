В Подмосковье полиция начала проверку после падения ребенка с балкона

Фото: typic_police / VK

Управление МВД по Московской области организовало проверку после того как ребенок упал с балкона 4 этажа дома на улице Ульяновых в Подольске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что маленький мальчик перевесился через перила балкона, расположенного на 4 этаже. «Падавшего ребенка поймали местные жители», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что сотрудники МВД долгое время не могли попасть в квартиру, в которой в состоянии алкогольного опьянения находилась 21-летняя мать ребенка и ее младший сын 2019 года рождения.

«Со слов женщины она спала и не заметила отсутствие старшего сына», — сообщила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова. Двух детей после инцидента поместили в Подольскую детскую городскую больницу.

Женщина состоит на профилактическом учете в полиции, на нее в июне 2020 года уже был составлен протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП), говорится в сообщении МВД.