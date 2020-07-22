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СК попросил арестовать подозреваемого в изнасилованиях в Южном Бутово

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Главное следственное управление по Москве просит суд арестовать мужчину, который нападал на женщин в районе Южное Бутово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, нападения и насильственные действия сексуального характера в отношении женщин совершались с 3 июля на территории района Южное Бутово в Москве. Преимущественно преступления происходили в верченее время. За этот период к правоохранителям обратились семь пострадавших женщин, они описали одинаковые приметы злоумышленника.

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Фото: СК РФ

СК завел дело по ч. 1 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера). 21 июля по подозрению в совершении преступлений задержали мужчину 1991 года рождения

Причастность фигуранта к преступлениям подтвердили допросы свидетелей, потерпевших и проведенные опознания нападавшего, а также материалы уголовного дела, отмечает СК.

Теги: изнасилование, Следственный комитет, Москва
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