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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян. Трансляцию выступления вел телеканал «Дума ТВ».

Отвечая премьер-министру Михаилу Мишустину, который привел данные по средней зарплате учителей по стране в размере 40,1 тыс. руб., Володин ответил, что средняя заработная плата по стране не просто разная, а отличается «в разы».

«Что касается средней заработной платы учителя, врача, нам надо, может быть, даже как-то обсудить этот вопрос и принять решение уйти от разговора о средней зарплате», — сказал Володин.

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Он напомнил о том, что в России есть разделение на регионы-доноры с разной бюджетной обеспеченностью и регионы-реципиенты. При этом регионы-реципиенты также неоднородны: некоторым в рамках расчетно-бюджетной обеспеченности не хватает совсем немного, чтобы выйти на самодостаточность, а другие сделать это не смогут. Он счел правильной идею пересмотреть эти проблемы именно с позиций тех регионов, у которых меньше возможностей.

«Мы все время об этом спорим с Минфином. Нам поддержка нужна премьера в этом», — добавил он.

Данный вопрос необходимо обсудить до того, как «с бюджетом в Госдуму придет министр Антон Силуанов», считает председатель Думы.

Теги: Вячеслав Володин, Госдума, средняя зарплата
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