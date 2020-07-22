В Госдуме оценили инициативу создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в разговоре с РБК заявил, что не поддерживает инициативу Союза потребителей о создании государственного фонда для передачи квартир одиноких пенсионеров взамен на пожизненное содержание.

По словам депутата, предложение выглядит «новой громоздкой, не совсем понятной схемой работы». «Менталитет у нас немножко другой. Например, приходит пенсионер, ему примерно рассчитывают сколько ему осталось жить — приблизительно, на взгляд какого-то человека или группы лиц, в связи с этим отсчитывают сколько он должен получать и тд. Я в таких формулировках работу госоргана не вижу», — объяснил Пахомов.

Он также отметил, что человек, способный выплачивать суммы взносов от 20 до 50 тыс. руб., может взять ипотеку на покупку новой квартиры, а не участвовать в подобных схемах.

Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Вадим Булавинов в разговоре с РБК отметил, что положительно относится к идее создания такого госфонда, однако инициатива требует тщательного изучения и проработки. По его мнению, главным препятствием в реализации идеи может стать большое количество мошенников в сфере недвижимости.Ранее Союз потребителей России выступил с инициативой создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров, сообщила газета «Известия». Взамен они получать пожизненное содержание, источником которого будут взносы претендентов на жилплощадь.

Глава союза и автор инициативы Петр Шелищ пояснил, что фонд за собственные средства будет оценивать стоимость жилья пенсионеров, которые захотят заключить соглашение. Их ежемесячный платеж будет формироваться на основе рассчитанного страховой компанией примерного "срока дожития". Он также отметил, что, возможно, на первое время придется установить минимальный возраст претендентов на получение ренты.



Размер взносов госфонд будет определять исходя из возможностей плательщиков. По предварительным прогнозам он составит 20–50 тыс. руб. в месяц. Расчет будет проводиться от примерной стоимости недвижимости. После перечисления всех средств люди получат свободную квартиру, а их рента пойдет на поддержку пенсионеров.