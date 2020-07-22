В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа

Ми-8АМТШ-ВН (Фото: russianhelicopters.aero)

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа. Об этом сообщается на сайте холдинга.

В ходе испытаний будут оцениваться аэродинамические и летно-технические характеристики вертолета, маневренность, устойчивость и управляемость машины, а также надежность и эффективность работы системы вооружения и средств защиты.

Вертолет оснащен высотными двигателями увеличенной мощности, новой несущей системой, расширенным составом вооружения, усиленной защитой и другими особенностями, которые повышают боевые возможности вертолета и позволяют использовать его для спецопераций в самых сложных условиях.

Испытания будут проводиться на базе национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» в подмосковном поселке Томилино. Затем вертолет пройдет оценку специализированных государственных институтов и летных центров. Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре.

Вертолет Ми-8АМТШ-ВН может выполнять широкий круг задач: от транспортно-десантных операций и огневой поддержки до обеспечения действий сил специального назначения. Он оснащен пулеметами калибра 12,7 мм, а также комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой. Это позволяет вести борьбу с воздушными и наземными целями, уничтожать огневые точки и бронетехнику противника.

Вертолет также можно использовать в темное время суток: он оснащен гиростабилизированной оптико-электронной системой, дополненной поисковым прожектором с инфракрасным спектром, двухдиапазонным светотехническим оборудованием, и адаптирован под применение очков ночного видения. При этом многие боевые задачи могут выполняться в автоматическом режиме благодаря интегрированному пилотажно-навигационному комплексу и цифровому автопилоту, утверждает разработчик.