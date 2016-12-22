«Ростех» отчитался о первом полете модернизированного тяжелого Ми-26

Новый модернизированный вертолет Ми-26Т2В был создан специально для Воздушно-космических сил России. Серийные поставки должны начаться в следующем году. Переоснащение армии новой моделью предусмотрено госпрограммой до 2027 года

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На предприятии «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех») провели первый полет модернизированного грузового вертолета Ми-26Т2В, который был создан специально для Воздушно-космических сил. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

В госкорпорации подчеркнули, что ни один вертолет в мире не сравнится по грузоподъемности с российской разработкой. «Ми-26 — это уникальная машина. <...> Модернизация значительно расширяет потенциал ее применения», — подчеркнул индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

Поставки нового грузового вертолета этой модификации предусмотрены госпрограммой вооружений на 2018–2027 годы. Сердюков подчеркнул, что потенциал для поставок нового вертолета есть на рынках Азии, Африки и в странах Ближнего Востока.

Гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский, в свою очередь, отметил, что первый полет Ми-26Т2В прошел успешно, что свидетельствует о том, что примененные конструкторами технические решения оказались верными.

«Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку такой большой и сложной машины. Кроме того, значительно повышена живучесть вертолета за счет установки современного бортового комплекса обороны», — заявил он.

На официальном сайте «Вертолетов России» отмечается, что от базовой модели Ми-26 новая модификация отличается современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, который упрощает пилотирование. Помимо этого,​ в новой модели установили цифровой пилотажный комплекс, комплекс обороны «Витебск», которые обнаруживает угрозы вертолету и противодействует атакам на него, в кабине экипажа появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы. Количество членов экипажа разработчики оставили неизменным — пять человек.