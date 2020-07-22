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Суд вынес приговор сбившему в Новосибирске журналиста ВГТРК водителю

Журналист Антон Лучанский
Журналист Антон Лучанский (Фото: anton.luchansky / Facebook)

Калининский районный суд Новосибирска приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима водителя Лазькова Н., сообщается на сайте инстанции. Как уточняет издание Tayga.info, речь идет о Лазькове Никите, который на своем автомобиле сбил насмерть сотрудника «Вести Новосибирск», журналиста Антона Лучанского.

Суд установил, что 30 марта 2020 года Лазьков, находясь в состоянии наркотического опьянения, нарушил правила дорожного движения и сбил пешехода. Лазькова признали виновным по ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности). Также его обязали выплатить семье Лучанского 1,5 млн руб. в качестве моральной компенсации.

ДТП произошло вечером 30 марта на улице Богдана Хмельницкого. Находясь за рулем автомобиля Mercedes, Лазьков сбил Антона Лучанского в тот момент, когда на остановке «Ледовый дворец» он выходил из трамвая. Журналист был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти.

Антон Лучанский родился в 1974 году. Окончил Новосибирский государственный педагогический университет. C 2008 года работал в ГТРК «Новосибирск». В 2019 году его фильм «Правдивая история людей» стал финалистом телевизионной премии «ТЭФИ».

Теги: Новосибирск, журналист, ДТП
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