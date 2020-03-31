В Новосибирске в аварии погиб журналист ВГТРК

Сотрудник«Вести Новосибирск», журналист Антон Лучанский был сбит машиной на трамвайной остановке в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте издания.

Указывается, что авария произошла вечером 30 марта. По информации издания, Лучанский выходил из трамвая на улице Богдана Хмельницкого и в этот момент его сбил водитель Mercedes.

Лучанского госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти, говорится в сообщении.

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