Общество , 31 мар, 06:47
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В Новосибирске в аварии погиб журналист ВГТРК
Сотрудник«Вести Новосибирск», журналист Антон Лучанский был сбит машиной на трамвайной остановке в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте издания.
Указывается, что авария произошла вечером 30 марта. По информации издания, Лучанский выходил из трамвая на улице Богдана Хмельницкого и в этот момент его сбил водитель Mercedes.
Лучанского госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти, говорится в сообщении.
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