В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн

Мадонна (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Суд не оштрафовал американскую певицу Мадонну после концерта в Петербурге в 2012 году. Об этом сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.

«В удовлетворении иска, который подали на певицу активисты «Профсоюза граждан России», было отказано», — сообщили в пресс-службе.

Иск инициировали представители движений «Народный собор» и «Профсоюз граждан России». Они требовали наказать не только певицу, но и организаторов ее концерта и владельцев площадки, где он проходил.