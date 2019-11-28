Мадонна отменила три концерта в Бостоне из-за «непреодолимой боли»

Американская певица Мадонна из-за проблем со здоровьем отменила три концерта в Бостоне, которые должны были состояться в рамках тура Madame X. Об этом сообщается на официальном сайте певицы.

«Из-за предписания врача концерты, запланированные на 30 ноября, а также на 1 и 2 декабря в бостонском Boch Center Wang Theatre, не состоятся», — говорится в сообщении.

С каким именно предписанием врача связана отмена концертов, не уточняется.

В своем Instagram-аккаунте певица сообщила, что каждое шоу приносит ей очень много радости, однако она не в состоянии выступать на сцене из-за «непреодолимой боли». Мадонна также принесла фанатам извинения за этот «неожиданный поворот событий».

Как ранее сообщило издание NME, в октябре Мадонна была вынуждена перенести свое шоу Madame X в Нью-Йорке из-за травмы колена. Шоу должно было состояться на площадке BAM Howard Gilman Opera House, но врачи убедили ее, что три дня лучше посвятить восстановлению.

Мадонне 62 года. В июне журнал Forbes поместил ее на 39-е место в списке богатейших женщин США, оценив доходы в $570 млн.