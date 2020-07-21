Глава МИД Ирана Зариф передал Путину послание от Роухани

Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф перед началом переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым передал послание от президента Ирана Хасана Роухани российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи.

«Перед нашими переговорами господин министр передал послание президента Ирана господина Роухани президенту Российской Федерации Владимиру Путину», — сообщил Лавров. Он пояснил, что послание было передано во время телефонного разговора, после чего переговоры продолжились в одном из особняков российского МИДа.

Лавров напомнил, что 16 июля Роухани и Путин провели телефонную беседу, и отметил «насыщенный характер двустороннего политического диалога». По словам российского министра, между двумя странами развиваются межведомственные контакты. В частности, Москва и Тегеран общаются по линии Минздравов, которые обмениваются опытом по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщил Лавров перед переговорами с Зарифом, Москва и Тегеран прикладывают усилия, чтобы сохранить ядерную сделку по Ирану. Позицию по дальнейшему поддержанию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) заняли также Китай, Германия, Франция и Великобритания.