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В РАН сообщили о месте прощания с телеведущим Беляевым

Александр Беляев
Александр Беляев (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

Прощание с телеведущим Александром Белявым пройдет 23 июля на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает Институт географии РАН на своем сайте.

На сайте также сказано, что смерть Беляева не была неожиданностью для его друзей в институте, так как в последнее время ученый сильно болел, а также перенес две операции и сеансы химиотерапии. «Подкосила его и смерть жены в 2017 году», — уточняется в сообщении.

Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
Общество
Александр Беляев

Телеведущий и ученый Александр Беляев умер на 72-м году жизни. Он долгое время работал на НТВ ведущим прогноза погоды. Беляев вел передачи «Азбука синоптика», «Сразись с нацией», «Солнечно. Без осадков», занимался озвучкой документальных фильмов. Кроме того, он был членом Академии российского телевидения.

В Институте географии РАН сообщили РБК, что Беляев скончался в реанимации в больнице 20 июля. В 2011 году у Беляева обнаружили рак легких. Он прошел несколько курсов лечения.

Теги: НТВ, смерть, новости, погода
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