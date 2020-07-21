В Ленинградской области внука заподозрили в случайном убийстве деда

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Ленинградской области 17-летнего подростка заподозрили в случайном убийстве своего деда, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 20 июля в палаточном лагере на берегу Суходольского озера 59-летний мужчина обучал внука стрельбе из пневматического ружья. Подросток случайно выстрелил в сторону дедушки. Мужчина умер в присутствии прибывшей на место происшествия бригады скорой помощи.

На место происшествия также выехали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа следственного отдела по городу Приозерску. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении двух бывших сотрудников полиции, которые, по версии следствия, во время незаконной охоты случайно застрелили человека.