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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки выявили 578 заболевших коронавирусной инфекцией

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявлено 578 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Столица остается на первом месте по числу новых заболевших. В Ханты-Мансийском автономном округе, который находится на втором месте, 236 новых пациентов. В Свердловской области — 234.

В пятерку регионов с самой высокой выявляемостью COVID-19 также вошли Санкт-Петербург (195 случаев) и Нижегородская область (191 случай).

В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки
Общество
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

В оперативном штабе отметили, что за последний месяц число новых случаев заражения коронавирусом в Москве сократилось почти на 46%. Половину новых заболевших составляют граждане от 18 до 45 лет.

В России впервые с конца апреля суточный прирост заболевших составил менее 6 тыс. человек — на утро 20 июля подтверждено 5940 диагнозов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, эпидемия
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