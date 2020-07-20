В Москве за сутки выявили 578 заболевших коронавирусной инфекцией

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявлено 578 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Столица остается на первом месте по числу новых заболевших. В Ханты-Мансийском автономном округе, который находится на втором месте, 236 новых пациентов. В Свердловской области — 234.

В пятерку регионов с самой высокой выявляемостью COVID-19 также вошли Санкт-Петербург (195 случаев) и Нижегородская область (191 случай).

В оперативном штабе отметили, что за последний месяц число новых случаев заражения коронавирусом в Москве сократилось почти на 46%. Половину новых заболевших составляют граждане от 18 до 45 лет.