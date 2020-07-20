ПИК назвал неверными данные МОЭК об отключении элитного дома от воды

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Информация об отключении горячей воды в элитном доме на Пресненском Валу в центре Москвы за долги не соответствует действительности. Об этом РБК сообщил президент управляющей компании (УК) «ПИК-Комфорт», обслуживающей дом, Сергей Рубцов.

По его словам, отключение воды в доме по адресу: Пресненский Вал, 21, было плановым. С 5 по 14 июля проводились гидравлические испытания. «Никаких дополнительных или внеплановых отключений в этом доме не было», — сказал Рубцов, добавив, что управляющая компания не имеет долгов по указанному дому перед ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭК).

РБК направил запрос в пресс-службу МОЭК.

Днем 20 июля МОЭК сообщила, что в начале июля отключала горячую воду в доме бизнес-класса, обслуживаемом УК «ПИК-Комфорт». В МОЭК назвали «ПИК-Комфорт» «одним из постоянных крупных должников» за теплоснабжение, указав, что включили компанию в тройку собственного антирейтинга должников. Задолженность «ПИК-Комфорт», по данным МОЭК, по домам в Москве превысила 770 млн руб.