«Союзмультфильм» назвал рисунки Чижикова «маркером интересной книги»

Фрагмент обложки книги «Двадцать лет под кроватью» иллюстрация Виктора Чижикова (Фото: Издательство ​«Детская литература»)

Рисунки народного художника России Виктора Чижикова можно считать «маркером интересной книги», считает директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Об этом он сообщил «РИА Новости».

Машковцев отметил, что у Чижикова получалось «оживлять» сюжеты многих детских литературных произведений. Книжки с иллюстрациями художника «сразу хотелось прочесть». Директор киностудии подчеркнул, что рисунки Чижикова были «маркером интересной книги».

Художник-иллюстратор Виктор Чижиков умер 20 июля, ему было 84 года. Он получил широкую известность как создатель Мишки — одного из символов Олимпиады 1980 года.

Машковцев отметил, что весомая часть успеха запоминающегося народного образа зависит от таланта создателя. Он заявил, что Чижикову удалось создать не просто изображение талисмана Олимпиады, а символ эпохи.