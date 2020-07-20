«Союзмультфильм» назвал рисунки Чижикова «маркером интересной книги»
Рисунки народного художника России Виктора Чижикова можно считать «маркером интересной книги», считает директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Машковцев отметил, что у Чижикова получалось «оживлять» сюжеты многих детских литературных произведений. Книжки с иллюстрациями художника «сразу хотелось прочесть». Директор киностудии подчеркнул, что рисунки Чижикова были «маркером интересной книги».
Художник-иллюстратор Виктор Чижиков умер 20 июля, ему было 84 года. Он получил широкую известность как создатель Мишки — одного из символов Олимпиады 1980 года.
Машковцев отметил, что весомая часть успеха запоминающегося народного образа зависит от таланта создателя. Он заявил, что Чижикову удалось создать не просто изображение талисмана Олимпиады, а символ эпохи.