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«Дочка» РЖД напомнила о программе лояльности после идеи властей о скидках

Фото: пресс-служба Федеральной пассажирской компании / РИА Новости
Фото: пресс-служба Федеральной пассажирской компании / РИА Новости

В Федеральной пассажирской компании действуют специальные программы, направленные на развитие семейных путешествий, заявили РБК в пресс-службе «дочки» РЖД.

Так, например, в программе лояльности «РЖД Бонус» есть возможность завести общий семейный счет, в программе уже зарегистрировано 32 тыс. семей. Также в компании напомнили, что дети младше пяти лет могут путешествовать бесплатно, а дети в возрасте от пяти до десяти лет — со скидкой 35%.

В компании отмечают, что интерес клиентов к социальным проектам достаточно высок. За последний месяц в рамках акции «Большая семья» зарегистрировались около 16 тыс. пользователей из многодетных семей, чтобы воспользоваться 20-процентной скидкой в купейных вагонах.

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Ранее Минтранс предложил субсидировать льготные тарифы на семейные поездки в купе поездов дальнего следования. В министерстве также отметили, что субсидирование перевозок может стимулировать развитие внутреннего туризма. Всего на субсидии предложено выделить 835 млн руб. Подготовкой перечня субсидируемых маршрутов займется Ростуризм.

По данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (есть у РБК), доля путешественников с детьми, которые приобретали железнодорожные билеты с отправлением с 1 июня по 31 августа 2020 года, составила 15%, что примерно на 10% выше, чем в прошлом году. Однако, несмотря на возросший спрос, список направлений практически остался прежним.

Теги: ФПК, Минтранс РФ, льготы, РЖД
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