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Бывшего руководителя «Укравтодора» задержали по подозрению в коррупции

Славомир Новак
Славомир Новак (Фото: Nowak.Slaw / Facebook)

Бывшего министра транспорта Польши и экс-руководителя «Укравтодора» задержали в Польше, говорится в сообщении пресс-секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб.

В сообщении экс-министр указан как Славомир Н. «Интерфакс-Украина» уточняет, что речь идет о Славомире Новаке. Он занимал пост главы «Укравтодора» с 2016 по 2019 год.

Вместе с ним задержали еще двоих человек: бывшего командира армейского спецподразделения «Гром» Дариуша З. и гданьского предпринимателя Яцека П. Уточняется, что дело связано с коррупцией и участием в организованной преступной группе.

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Фото: РИА Новости

Расследование велось польским Центральным антикоррупционным бюро, прокуратурой Варшавы, а также Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

На сайте НАБУ уточняется, что решается вопрос о сообщении Новаку о подозрении по ст. 368 УК Украины (получение взятки). По данным бюро, преступная группа действовала в 2016–2019 годах, в нее экс-глава «Укравтодора» привлек граждан Украины и Польши. Эпизоды возможного получения им взятки связаны с приятием решений об использовании средств, которые Украине в форме кредитов предоставляли на ремонт дорог международные финансовые организации.

В Министерстве транспорта Польши Славомир Новак проработал до 2013 года.

Теги: Укравтодор, Украина, Польша, коррупция
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