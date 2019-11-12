На Украине задержали ряд сотрудников Нацбанка по делу о хищении $48 млн

На Украине задержали ряд сотрудников Нацбанка по делу о хищении $48 млн

В Киеве представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали семь человек по делу о рефинансировании VAB банка (Всеукраинский акционерный банк). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

«Речь идет о бывших и действующих должностных лица Национального банка Украины, ПАО VAB банк и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами VAB банк», — говорится в сообщении.

В бюро отметили, что задержанных подозревают в хищении 1,2 млрд гривен (более $48 млн) стабилизационного кредита, который был предоставлен Нацбанком в 2014 году VAB банку.

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