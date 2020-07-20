В Москве за сутки от коронавируса выздоровели 379 человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выздоровели 379 человек после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.



«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 918», — добавила она.

Вице-мэр также отметила продолжающийся рост числа выздоровевших в Москве.

Ранее оперативный штаб сообщил, что за 19 июля в столице умерли 15 пациентов с подтвержденным COVID-19. Таким образом, суточное число летальных исходов в Москве четвертый день подряд не превышает 20.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что у столицы есть все шансы избежать повторного введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса.