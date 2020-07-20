При пожаре в жилом доме в Петербурге погибла пенсионерка

Фото: alex_pavlov / spb_today / VK

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове в результате пожара погибла пожилая женщина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ГУ МЧС, информация о возгорании на улице Гаванской поступила диспетчерам в 1:16. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что огнем полностью охвачена однокомнатная квартира площадью 40 кв. м.

Возгорание было ликвидировано спустя пять часов, в тушении участвовали 18 человек и четыре единицы техники.

Как сообщает «Фонтанка», погибшей женщине было 85 лет. Из-за пожара были эвакуированы около 30 жильцов многоквартирного дома.