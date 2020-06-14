Четверо мужчин пропали без вести с перевернувшегося катера на Камчатке

Катер перевернулся в Авачинской бухте, в результате четверо мужчин пропали без вести. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Спасатели получили информацию о случившемся в ночь с 13 на 14 июня. По данным ведомства, катер осуществлял доставку груза к другому судну. Катер был обнаружен ориентировочно в 40 км от берега.

С наступлением светлого времени суток к поискам мужчин приступили сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Задействован буксир «Капитан Мишин» от морской спасательной службы. На место происшествия прибыла следственная группа от полиции.

Авачинская бухта — крупная бухта Тихого океана восточного побережья Камчатки.