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Ямал продлил режим самоизоляции до середины августа

Салехард
Салехард (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продлили режим самоизоляции до 15 августа включительно. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова отметила, что в регионе растет число выздоровевших и снижается число госпитализированных больных коронавирусом, однако ситуация, по ее словам, «должна улучшаться в течение продолжительного периода, особенно в городах». «Только тогда можно будет говорить о переходе на следующий этап снятия ограничений без риска для жителей округа», — пояснила Бучкова.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Все жители Ямала должны надевать маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и транспорте. В Новом Уренгое из-за сложной эпидемиологической обстановки действуют дополнительные ограничения для въезжающих из других регионов России.

По оперативным данным портала стопкоронавирус.рф, на 19 июля в ЯНАО выявлено 9323 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 4154 человека, умерли 60.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: ЯНАО, самоизоляция, коронавирус
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