Число умерших от COVID-19 в США превысило 140 тыс. человек

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Количество смертей от коронавируса в США превысило 140 тыс., следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Всего в Штатах с начала пандемии заразились более 3,7 млн человек.

В течение последних двух недель число случаев заражения продолжало расти в 42 из 50 американских штатов. США занимают первое место в мире по количеству инфицированных и умерших.

18 штатов попали в красную зону из-за темпов распространения коронавируса. Речь идет о штатах Алабама, Арканзас, Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Юта. Властям рекомендовано ужесточить меры против COVID-19.