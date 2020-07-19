МЧС предупредило о жаре в Сочи

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В Сочи 20 июля ожидается жара до плюс 37 градусов. Экстренное предупреждение сделало ГУ МЧС по Краснодарскому краю на своем сайте.

«Днем и вечером 20 июля на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет плюс 36–37 градусов», — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что в связи с жарой необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. Например, нельзя разводить огонь в лесу вблизи сухой травы и поваленных деревьев, нужно носить светлую одежду и головной убор, при тепловом поражении нужно немедленно пойти в тень или принять холодный душ.

Ранее МЧС предупреждало об аномальной жаре в Тюменской области с 16 по 19 июля. Температура воздуха может достигать плюс 36 градусов и выше. В ведомстве заявили, что в связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, лесных пожаров, гибели людей на водоемах, и призвали быть осторожными.