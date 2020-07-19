Три человека пострадали при взрыве газа в Барнауле

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

В Барнауле 19 июля в одной из квартир многоэтажного жилого дома произошел взрыв газа, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, передает ТАСС.

«Потерпевших предположительно трое, они живы. Был хлопок газовоздушной смеси из газового баллона», — заявили в полиции. По предварительным данным, конструкции многоквартирного дома не разрушены.

В региональном главке МЧС агентству сообщили, что после взрыва газа не начался пожар. «Разрушений нет, просто выбило окна», — отметили в экстренной службе. Эвакуация жильцов многоэтажки не проводилась.

Утром 18 июля в городе Баксан Кабардино-Балкарии произошел взрыв газа в одной из квартир первого этажа жилого дома. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе, два ребенка.