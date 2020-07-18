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В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Анна Амбарцумян
Анна Амбарцумян (Фото: annaambqueen7 / Instagram)

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным РЕН ТВ, тело 26-летней девушки в номере № 546 обнаружил начальник службы безопасности отеля. После этого он обратился в полицию. 

При осмотре тела погибшей эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. Специалистам предстоит установить причины гибели девушки.

По информации телеканала, в номере полицейские нашли обезболивающие таблетки. По предварительным выводам экспертов, смерть девушки наступила за пять часов до того, как охрана обнаружила тело.

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Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти девушки стала передозировка наркотиков.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что девушка приехала в Москву из Санкт-Петербурга. Тело погибшей направили в морг. По факту обнаружения тела проводится проверка, добавил собеседник агентства.

Девушка выступала в качестве эксперта на ток-шоу на телевидении, а также вела блог в социальной сети Instagram, подписчиками которого являются 367 тыс. человек. Также Амбарцумян называла себя экстрасенсом.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК России по Москве.

Теги: Москва, отель, блогер, новости
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