Мишустин утвердил программу развития индустрии детских товаров

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» для развития индустрии детских товаров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Через пять лет доля детских товаров отечественного производства на российском рынке должна вырасти до 35%. Это предусмотрено «дорожной картой» по развитию индустрии на 2020–2024 годы», — сказано в сообщении.

Помимо этого, на сайте правительство сказано, что в «дорожную карту» входит разработка специальных мер поддержки, включая налоговое льготы для производителей товаров для детей, а также развитие экспорта, стимулирование спроса на эту продукцию, повышение ее качества, безопасности и доступности.

«Профильные министерства и ведомства должны ежегодно до 1 марта информировать Минпромторг о ходе реализации «дорожной карты», — отмечается в сообщении.