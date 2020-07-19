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Мишустин утвердил программу развития индустрии детских товаров

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» для развития индустрии детских товаров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Через пять лет доля детских товаров отечественного производства на российском рынке должна вырасти до 35%. Это предусмотрено «дорожной картой» по развитию индустрии на 2020–2024 годы», — сказано в сообщении.

Помимо этого, на сайте правительство сказано, что в «дорожную карту» входит разработка специальных мер поддержки, включая налоговое льготы для производителей товаров для детей, а также развитие экспорта, стимулирование спроса на эту продукцию, повышение ее качества, безопасности и доступности.

«Профильные министерства и ведомства должны ежегодно до 1 марта информировать Минпромторг о ходе реализации «дорожной карты», — отмечается в сообщении.

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Общество
Михаил Мишустин

Накануне Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. Она будет находиться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, а также на портале госуслуг и в приложениях этих ресурсов для смартфонов. Помимо этого, сведения из цифровой книжки может будет получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде и в отделениях МФЦ.
 

Теги: Михаил Мишустин, Минпромторг, товары
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