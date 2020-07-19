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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт заявил о сохранении вероятности подъема заболеваемости COVID-19

Риск подъема заражения коронавирусом в России все еще сохраняется, чтобы закрепить нынешний результат, надо вакцинировать население. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург агентству ТАСС.

Он заявил, что десяток бессимптомных больных могут испортить эпидемиологическую ситуацию. Гинцбург отметил, что, по словам директора ВОЗ (Тедрос Аданом Гебрейесус. — РБК), подъем заболеваемости инфекцией в мире только наступает, а население Земли еще не прошло пик.

Он добавил, что сейчас случаев заражения намного меньше и пика нет, но экспертов ситуация не удовлетворяет, так как всплывают новые случаи и люди умирают. По его словам, в соседних республиках только начинается пандемия.

Также Гинцбург упомянул вакцинацию. «Те успехи, которых мы громадным трудом достигли в результате карантинных мероприятий, безусловно, надо срочно закреплять вакцинацией», — отметил он.

Что касается восстановления международного авиасообщения в России, то ученый заявил, что власти принимают все необходимые меры, чтобы не сделать эпидемиологическую ситуацию хуже.

Он подчеркнул, что государство пытается не положить экономику «в ноль», поэтому чиновники продумывают свои действия по отмене ограничений на пару шагов вперед: что-то разрешить и что-то запретить. Так будет продолжаться до тех пор, пока большая часть не выработает иммунитет. «Тогда все вздохнут и забудут, что такой дискомфорт был», — резюмировал ученый.

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Ранее, 18 июля, ВОЗ сообщила, что число заболевших COVID-19 в мире за день увеличилось на 259,8 тыс. человек. Это рекордное число заразившихся, выявленных за сутки. Больше всего заразившихся COVID-19 за день выявили в США — 71,4 тыс. человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 45,4 тыс. и 34,8 тыс. новых случаев соответственно.
 

Теги: коронавирус, ВОЗ, Минздрав
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