Эксперт заявил о сохранении вероятности подъема заболеваемости COVID-19

Риск подъема заражения коронавирусом в России все еще сохраняется, чтобы закрепить нынешний результат, надо вакцинировать население. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург агентству ТАСС.

Он заявил, что десяток бессимптомных больных могут испортить эпидемиологическую ситуацию. Гинцбург отметил, что, по словам директора ВОЗ (Тедрос Аданом Гебрейесус. — РБК), подъем заболеваемости инфекцией в мире только наступает, а население Земли еще не прошло пик.

Он добавил, что сейчас случаев заражения намного меньше и пика нет, но экспертов ситуация не удовлетворяет, так как всплывают новые случаи и люди умирают. По его словам, в соседних республиках только начинается пандемия.

Также Гинцбург упомянул вакцинацию. «Те успехи, которых мы громадным трудом достигли в результате карантинных мероприятий, безусловно, надо срочно закреплять вакцинацией», — отметил он.

Что касается восстановления международного авиасообщения в России, то ученый заявил, что власти принимают все необходимые меры, чтобы не сделать эпидемиологическую ситуацию хуже.