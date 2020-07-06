Один человек погиб и 17 пострадали в ДТП с автобусом на севере Турции

В Турции на автотрассе произошло ДТП в результате которого перевернулся автобус с людьми. По меньшей мере, один человек погиб, еще 17 получили ранения, передает агентство IHA.

Авария произошла 5 июля на севере страны в промышленной зоне недалеко от города Гебзе в 21:30 по местному времени (совпадает с московским). Автобус MAN местной туристической компании, в салоне которого находились 19 человек, двигался в сторону Анкары и врезался в бетонное ограждение на участке дороги, где велись ремонтные работы.

По предварительной версии, причиной ДТП стало лопнувшее колесо. В результате столкновения автобус перевернулся. Одного из пассажиров выбросило из автобуса при столкновении, он умер на месте происшествия. Еще 17 человек с различными травмами были доставлены на скорой помощи в окрестные больницы.

Из-за аварии на трассе образовалась длинная пробка. После того, как экстренные службы закончили работы на месте происшествия и убрали перевернувшийся автобус, движение восстановилось.

В марте в египетской провинции Гиза в окрестностях города Эс-Сафф произошло массовое ДТП — в остановившиеся около блокпоста легковые автомобили на полном ходу врезался грузовик. В результате были повреждены 14 машин. Сообщалось, что 16 человек погибли при аварии, еще 15 пострадали.