Сомнолог назвала негативное последствие жары для здоровья

Сохранение жаркой погоды может негативно сказаться на качестве сна человека, сообщила в интервью радио Sputnik руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.

Сомнолог пояснила, что при погружении в глубокий сон снижается температура тела человека. Если человек ложится спать уже в проветренную и прохладную комнату, то быстрее погрузится в глубокий сон, указала Царева. «Соответственно если температура тела выше, то глубокого сна сложнее достичь», — сказала сомнолог.

По ее словам, к температуре сна есть два подхода — российский и американский. Американцы считают, что чем холоднее, тем лучше для сна и считают оптимальной температуру 18 градусов, сообщила Царева. В России считают, что температура для сна должна быть от 21 до 23 градусов, добавила сомнолог.

При жаркой погоде стоит закрывать окна днем и открывать вечером, порекомендовала Царева. Также стоит не использовать одеяла и перейти на простыни, отметила сомнолог.