Общество , 19 июл, 03:11
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В Ингушетии загорелась несанкционированная свалка
В городе Карабулак в Ингушетии загорелась несанкционированная свалка, площадь пожара составляет около 3 га. Об этом сообщает региональный Минприроды в Instagram.
«Оперативно проводится засыпка территории возгорания глиной», — сообщили в ведомстве.
К тушению пожара привлекли силы пожарной охраны и муниципального ЖКХ. Кроме того, в город прибыла экспертная группа МЧС России по республике.
Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин взял ситуацию под личный контроль. Причины возгорания устанавливаются.