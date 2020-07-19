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Общество ,  
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В Ингушетии загорелась несанкционированная свалка

В городе Карабулак в Ингушетии загорелась несанкционированная свалка, площадь пожара составляет около 3 га. Об этом сообщает региональный Минприроды в Instagram.

«Оперативно проводится засыпка территории возгорания глиной», — сообщили в ведомстве.

К тушению пожара привлекли силы пожарной охраны и муниципального ЖКХ. Кроме того, в город прибыла экспертная группа МЧС России по республике.

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин взял ситуацию под личный контроль. Причины возгорания устанавливаются.

Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном
Общество

Ранее, 14 июля, в подмосковном Долгопрудном произошло возгорание на обувном складе. Площадь пожара составила 6,5 тыс. кв. м, ему присвоили второй ранг сложности. О пострадавших не сообщалось.

Теги: Ингушетия, пожар, свалка
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