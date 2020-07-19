В городе Карабулак в Ингушетии загорелась несанкционированная свалка, площадь пожара составляет около 3 га. Об этом сообщает региональный Минприроды в Instagram.

«Оперативно проводится засыпка территории возгорания глиной», — сообщили в ведомстве.

К тушению пожара привлекли силы пожарной охраны и муниципального ЖКХ. Кроме того, в город прибыла экспертная группа МЧС России по республике.

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин взял ситуацию под личный контроль. Причины возгорания устанавливаются.