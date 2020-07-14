Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Правила съема: как россиянин делает $60 тыс. на сдаче квартир в Майами РБК Pro «Тоже мне профессионал»: 10 жестких приемов манипуляторов на переговорах РБК Pro Как устроена торговая наценка: жадность ретейлеров или законная прибыль РБК Pro «Что я делаю не так?»: топ-5 болей современных менеджеров Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 71,13 (+0,38) Инвестиции, 14 июл, 12:34
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 80,62 (+0,53) Инвестиции, 14 июл, 12:34
В Ленинградской области нашли потерявшегося восьмилетнего мальчика Общество, 00:09 Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии Общество, 00:00 Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы Экономика, 00:00 Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном Общество, 14 июл, 23:38 Арестованному Фургалу не сообщили о митингах в его защиту Общество, 14 июл, 23:38 В Крыму с 15 июля отменят обсервацию для приезжих Общество, 14 июл, 23:34 Правозащитники рассказали о заказанных Сафроновым в камеру 60 книгах Общество, 14 июл, 23:31 В работе WhatsApp произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 14 июл, 23:26 В Москве за сутки умерли 29 человек с коронавирусом Общество, 14 июл, 23:15 В Югре ввели режим ЧС из-за пожаров в лесах Общество, 14 июл, 23:03 Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США Общество, 14 июл, 22:41 В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2» Политика, 14 июл, 22:37 Дела против сестер Хачатурян поступили в московские суды Общество, 14 июл, 22:25 Суд вернул иск обвиненной в нарушении изоляции женщины-инвалида к мэрии Общество, 14 июл, 22:20
Общество ,  
0 

Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном

Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, возгорание произошло на предприятии, расположенном по адресу: микрорайон Хлебников, улица Новая, дом 1A. Площадь возгорания составляет 6500 кв. м. Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительной информации пострадавших нет.

В тушении пожара задействованы 27 человек и 9 единиц техники. Идет наращивание группировки.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС России, речь идет о трехэтажном обувном складе. К настоящему времени обрушилась кровля здания.

Теги: Долгопрудный, пожар, склад
Материалы по теме
На юго-западе Москвы произошел пожар в девятиэтажном доме
Общество
В Пензе завели дело после гибели трех человек при пожаре в жилом доме
Общество
К тушению пожара на складе в Самаре привлекли вертолет и пожарный поезд
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter