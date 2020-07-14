Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном

Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, возгорание произошло на предприятии, расположенном по адресу: микрорайон Хлебников, улица Новая, дом 1A. Площадь возгорания составляет 6500 кв. м. Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительной информации пострадавших нет.

В тушении пожара задействованы 27 человек и 9 единиц техники. Идет наращивание группировки.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС России, речь идет о трехэтажном обувном складе. К настоящему времени обрушилась кровля здания.