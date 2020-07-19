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Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян

Психиатр и сексолог Анна Амбарцумян, тело которой обнаружили в одном из отелей в центре Москвы, сообщала об угрозах, заявил РБК адвокат Сергей Жорин.

«Она сообщала об угрозах. Как она пояснила — ее подруга взяла какую-то сумму в долг, Анна[Амбарцумян] выступила поручителем, после чего подруга эту сумму не вернула, и вроде как коллекторы ей начали угрожать», — сказал Жорин.

По словам адвоката, ему эта история показалась неправдоподобной, потому что в рассказе Амбарцумян «было много противоречий».

«Я предположил, что денег должна не подруга, а сама Анна, но поскольку она не стала рассказывать как все было на самом деле, я посоветовал ей обратиться в правоохранительные органы, и на этом все наше общение закончилось», — указал Жорин.

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Общество
Анна Амбарцумян

18 июля РЕН ТВ и «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что тело Амбарцумян нашли в одном из номеров гостиницы «Петр I» на улице Неглинной в центре Москвы.

По данным РЕН ТВ, тело 26-летней девушки обнаружил начальник службы безопасности отеля, после чего он вызвал полицию. Признаков насильственной смерти эксперты не выявили.  «РИА Новости» писало, что, по предварительным данным, причиной смерти девушки стала передозировка наркотиков.

Амбарцумян выступала в качестве эксперта на ток-шоу на телевидении, а также вела блог в социальной сети Instagram, на который подписаны 367 тыс. человек. 

Теги: Москва, новости
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В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
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