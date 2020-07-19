Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян

Психиатр и сексолог Анна Амбарцумян, тело которой обнаружили в одном из отелей в центре Москвы, сообщала об угрозах, заявил РБК адвокат Сергей Жорин.

«Она сообщала об угрозах. Как она пояснила — ее подруга взяла какую-то сумму в долг, Анна[Амбарцумян] выступила поручителем, после чего подруга эту сумму не вернула, и вроде как коллекторы ей начали угрожать», — сказал Жорин.

По словам адвоката, ему эта история показалась неправдоподобной, потому что в рассказе Амбарцумян «было много противоречий».

«Я предположил, что денег должна не подруга, а сама Анна, но поскольку она не стала рассказывать как все было на самом деле, я посоветовал ей обратиться в правоохранительные органы, и на этом все наше общение закончилось», — указал Жорин.