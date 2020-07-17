Власти Подмосковья предупредили о подтоплении 11 поселков

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В связи с увеличением сбросов на гидроузле Западной станции водоподготовки в Можайске 11 населенным пунктам может грозить подтопление. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Московской области.

Согласно сообщению, под угрозой подтопления находятся самые низкие участки рельефа территории.

«В зоне риска деревни Бородино, Исавицы, Ильинская Слобода, Марфин Брод, Игумново, Макарово, Большое Тесово, Красный Стан, Шишиморово, Тетерино, а также нижний МИЗ и пансионат «Янтарь», — уточнили в пресс-службе.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева сейчас в Можайске ведется мониторинг ситуации. Также были выставлены круглосуточные гидропосты, которые информируют местных жителей. Кроме того, подготовлены пункты временного размещения на случай эвакуации.