Wildberries сообщил о росте продаж украшений на 129% во втором квартале

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Интернет-продажи ювелирной продукции во II квартале 2020 года выросли на 129%, до 1,1 млрд руб. год к году. Об этом сообщили РБК в пресс-службе российского онлайн-ретейлера Wildberries.

Наибольшей популярностью у россиян пользовались украшения из золота: рост продаж составил +186% год к году.

В первой половине июля сохранился высокий спрос на ювелирные изделия в связи с сезоном свадебных торжеств. Продажи обручальных колец с 1 по 15 июля выросли на 194% год к году, диадем — на 100%, а запонок — на 77%.

Также россияне активно покупали в июле подвески (+272% год к году), колье и цепочки (+160%), серьги (+125%) и браслеты (+112%).

Помимо прочего, вырос спрос на ювелирные четки (рост продаж составил +416% год к году), ювелирные иконы (+212%) и столовое серебро (+99%).