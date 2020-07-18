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Wildberries сообщил о росте продаж украшений на 129% во втором квартале

Фото: Sukree Sukplang / Reuters
Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Интернет-продажи ювелирной продукции во II квартале 2020 года выросли на 129%, до 1,1 млрд руб. год к году. Об этом сообщили РБК в пресс-службе российского онлайн-ретейлера Wildberries.

Наибольшей популярностью у россиян пользовались украшения из золота: рост продаж составил +186% год к году.

В первой половине июля сохранился высокий спрос на ювелирные изделия в связи с сезоном свадебных торжеств. Продажи обручальных колец с 1 по 15 июля выросли на 194% год к году, диадем — на 100%, а запонок — на 77%.

Также россияне активно покупали в июле подвески (+272% год к году), колье и цепочки (+160%), серьги (+125%) и браслеты (+112%).

Помимо прочего, вырос спрос на ювелирные четки (рост продаж составил +416% год к году), ювелирные иконы (+212%) и столовое серебро (+99%).

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Фото: Stephanie Keith / Getty Images

Самой дорогой покупкой на Wildberries за текущий период стала золотая брошь с бриллиантами и изумрудом стоимостью 166 тыс. руб., которую доставили покупателю в город Набережные Челны (Республика Татарстан).

Другими дорогостоящими покупками стали серьги из желтого золота и бриллиантов за 132 тыс. руб., приобретенные в Усть-Илимске в Иркутской области, а также золотая цепь ручной работы за 125 тыс. рублей, которую приобрел житель Москвы.

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Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор Wildberries

Теги: Wildberries, ювелирные изделия, онлайн-продажи
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