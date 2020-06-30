Ювелиры предупредили о росте цен на золотые украшения на треть

Эксперты объясняют рост цен как ситуацией на мировом рынке, так и желанием ретейлеров возместить потери, связанные с падением потребительского спроса

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Цены на золотые украшения в сентябре могут вырасти на 30% относительно уровня начала года. Как объяснил «Известиям» директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин, это связано с тем, что золото на мировых рынках с января по июнь выросло в цене на 32%.

По его словам, стоимость украшений будет расти постепенно по мере продажи ассортимента, который был закуплен еще по старым расценкам. При этом обручальные кольца, например, за полгода уже подорожали на 5% по сравнению с декабрем.

В мае стоимость тройской унции золота выросла до максимального с 2012 года уровня. По состоянию на 29 июня цена золота составляет $1778. В середине марта тройская унция стоила меньше $1500.

Как отметила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Воронкова, стоимость ювелирных изделий из золота постоянно увеличивалась в последние несколько лет, а ослабление курса рубля в начале года лишь усилило эту тенденцию. Помимо этого сказывается и снижение покупательского спроса: производители и ретейлеры пытаются покрыть не только рост себестоимости украшений, но и потенциальные потери, связанные с падением продаж.

Главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов считает, что подорожание золотых изделий на треть может обрушить спрос до минимума, учитывая, что с введения карантинных мер покупатели и так неохотно покупали украшения.

РБК направил запросы в сети ювелирных магазинов «Адамас», Sunlight, Московский ювелирный завод, 585Gold, Pandora.

29 мая президент Владимир Путин пообещал рассмотреть обращение губернатора Костромской области Сергея Ситникова включить ювелирную отрасль в перечень пострадавших от пандемии отраслей.