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Посольство начало проверку данных о захвате россиян в Нигерии

Танкер MT Curacao Trader
Танкер MT Curacao Trader (Фото: Bevaldia Diving services / mareinetraffic.com)

Посольство России проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане. Об этом сообщили РБК в посольстве России в Нигерии.

«Идет проверка, консульский отдел работает в этом направлении, более конкретной информации пока нет», — сказали в дипмиссии.

Специалисты по безопасности сообщили о захвате судна в Гвинейском заливе
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Ранее портал компании Dryad Global, занимающейся морской безопасностью, сообщил, что в Атлантическом океане у берегов Нигерии пираты захватили танкер MT Curacao Trader. По предварительным данным, на борт судна проникли восемь вооруженных лиц и захватили экипаж из 15 человек. Предположительно, захваченные являются гражданами России и Украины.

Специалисты по безопасности предположили, что злоумышленники могли захватить судно с помощью крупного корабля и скоростных катеров. Нападение произошло в 210 морских милях (389 км) от нигерийского штата Байелса в Гвинейском заливе.

Теги: Нигерия, посольство России, захват судна, новости
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