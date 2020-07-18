СК завел дело против ударившего полицейского у посольства азербайджанца

Фото: Следственный комитет РФ

Уроженец Азербайджана ударил полицейского возле здания посольства в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по столице.

По данным ведомства, 15 июля злоумышленник избил сотрудника МВД из-за того, что тот пытался остановить его участие в несанкционированном мероприятии вблизи посольства. Полицейский получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Следователи продолжают расследование уголовного дела, связанного с применением насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

«В настоящее время с фигурантом проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба.

В СК не уточнили, о дипмиссии какой страны идет речь.