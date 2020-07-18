Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro «Библия инвестора» и военный трактат: что читают лучшие CEO мира РБК Pro Хипстеры или клерки: зачем корпорации переодевают работников РБК Pro Барбара Окли — РБК: «Не хотите закончить официантом — учите точные науки» РБК Pro Опасная привычка тратить меньше: как коронавирус научит людей «плохому» Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 71,71 (+0,48) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 81,68 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Документы, файлы и облака: как организавать безопасную удаленную работу РБК и #CloudMTS, 16:45 В Киеве назвали число украинцев на захваченном пиратами танкере Общество, 16:35 СМИ сообщили о трансфере футболиста сборной Узбекистана в «Локомотив» Спорт, 16:18 СК завел дело против ударившего полицейского у посольства азербайджанца Общество, 16:14 Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 15:59 В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Общество, 15:57 Капитан сборной России по баскетболу перешел в «Зенит» Спорт, 15:32 Кризисные лидеры: какие отрасли показали рост в период пандемии РБК и #CloudMTS, 15:15 В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной Общество, 15:13 «Подвешенный» билет в метро и библиотека вещей: дайджест шеринга № 13 Экономика шеринга, 15:00  СМИ узнали о смене главного тренера «Монако» Спорт, 14:57 Продать любой ценой: на какой маркетинг откликаются зумеры Стиль, 14:45 Умер основатель журнала Time Out Тони Эллиотт Технологии и медиа, 14:40 Шойгу обсудил ситуацию в Закавказье с главой Минобороны Азербайджана Общество, 14:33
Общество ,  
0 

СК завел дело против ударившего полицейского у посольства азербайджанца

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Уроженец Азербайджана ударил полицейского возле здания посольства в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по столице.

По данным ведомства, 15 июля злоумышленник избил сотрудника МВД из-за того, что тот пытался остановить его участие в несанкционированном мероприятии вблизи посольства. Полицейский получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Следователи продолжают расследование уголовного дела, связанного с применением насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

«В настоящее время с фигурантом проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба.

В СК не уточнили, о дипмиссии какой страны идет речь.

В Кремле оценили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Политика
Похороны военнослужащих азербайджанской армии, погибших 12 июня в результате событий на азербайджано-армянской границе

15 июля возле посольства Азербайджана в Москве уроженцы республики провели акцию в связи с боевыми действиями на на азербайджано-армянской границе из-за статуса Нагорного Карабаха. По данным Report.az , в акции принимали участие около 100 человек.

Конфликт начался 12 июля. Обе республики уже официально объявили о потерях среди военных и гражданских лиц — погибли около 20 человек. Данные сторон о причинах эскалации расходятся. По версии Еревана, 12 июля после полудня к армянским позициям со стороны Азербайджана подъехал автомобиль УАЗ. После того как армянские военные сделали несколько предупредительных выстрелов, экипаж бросил машину и вернулся на свою территорию, а через час в сторону Армении был открыт артиллерийский огонь. Баку же считает, что армяне применили артиллерию первыми и без каких-либо причин, грубо нарушив режим прекращения огня.
 

Теги: полиция, Следственный комитет, Азербаджан
Материалы по теме
Троих полицейских из Екатеринбурга приговорили к колонии за изнасилование
Общество
На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции
Политика
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter