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Общество ,  
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Под Тамбовом погиб известный российский блогер

В Тамбовской области в результате ДТП погиб известный мотоблогер Александр Diablo R1. Об этом в Instagram сообщил его друг и коллега PilotZX6R.

По данным регионального ГУ МВД, автоавария произошла 24 июня примерно в 14:25 на 490-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Знаменского района. Водитель мотоцикла Suzuki 1989 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной фурой Daf XF 105. Байкер погиб на месте до приезда скорой помощи.

PilotZX6R пишет, что Александр ехал из Тамбова в Волгоград и врезался в грузовик при обгоне. «О манере его езды мы разговаривали не раз, но он не слушал», — написал блогер, отметив, что «везение рано или поздно заканчивается».

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
Общество
Фото: mtdi_mo / VK

На канал Александра Diablo R1 в YouTube подписано более 200 тыс. человек. Погибший делал видеообзоры на мотоциклы и автомобили, рассказывал о тюнинге и дальних поездках, неоднократно выкладывал видео о движении на скорости свыше 200 км/ч.

В Instagram Diablo R1, насчитывающий 116 тыс. подписчиков, последний пост появился три недели назад. На YouTube-канале последнее видео датировано 22 июня.

Теги: ДТП, блогер, смерть
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