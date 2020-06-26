Под Тамбовом погиб известный российский блогер

В Тамбовской области в результате ДТП погиб известный мотоблогер Александр Diablo R1. Об этом в Instagram сообщил его друг и коллега PilotZX6R.

По данным регионального ГУ МВД, автоавария произошла 24 июня примерно в 14:25 на 490-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Знаменского района. Водитель мотоцикла Suzuki 1989 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной фурой Daf XF 105. Байкер погиб на месте до приезда скорой помощи.

PilotZX6R пишет, что Александр ехал из Тамбова в Волгоград и врезался в грузовик при обгоне. «О манере его езды мы разговаривали не раз, но он не слушал», — написал блогер, отметив, что «везение рано или поздно заканчивается».

На канал Александра Diablo R1 в YouTube подписано более 200 тыс. человек. Погибший делал видеообзоры на мотоциклы и автомобили, рассказывал о тюнинге и дальних поездках, неоднократно выкладывал видео о движении на скорости свыше 200 км/ч.