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Депутат Рады назвал отставку действующей власти способом спасти Украину

Украинцам удастся сохранить свою страну в том случае, если действующая власть немедленно уйдет в отставку. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», его слова приводит пресс-служба партии.

«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и тогда, может, что-то мы успеем оставить Украине», — заявил Рабинович.

По его словам, действующее руководство страны не скрывает, что «пришло одноразово», поэтому «чем быстрее оно уйдет, тем лучше». Рабинович напомнил, что в пятницу прошло заседание Европейского совета, на котором обсуждался план по восстановлении экономики стран ЕС на €1 трлн.

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Политика
Юлия Тимошенко

«А нас за 2 млрд, извините, «поставили раком» всю страну, забрали землю, убивают пенсионеров, забрали право учиться», — пояснил депутат.

Ранее в июле лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Владимир Зеленский «передает Украину под контроль международных финансовых спекулянтов».

По ее словам, президентское большинство в Раде является инструментом, принимающим коррупционные законы в пользу «иностранных аферистов», а законодательный процесс в стране организован не в интересах украинцев.

Теги: Украина, депутат, отставка
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