Депутат Рады назвал отставку действующей власти способом спасти Украину

Украинцам удастся сохранить свою страну в том случае, если действующая власть немедленно уйдет в отставку. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», его слова приводит пресс-служба партии.

«Эта власть должна как можно быстрее уйти, и тогда, может, что-то мы успеем оставить Украине», — заявил Рабинович.

По его словам, действующее руководство страны не скрывает, что «пришло одноразово», поэтому «чем быстрее оно уйдет, тем лучше». Рабинович напомнил, что в пятницу прошло заседание Европейского совета, на котором обсуждался план по восстановлении экономики стран ЕС на €1 трлн.

«А нас за 2 млрд, извините, «поставили раком» всю страну, забрали землю, убивают пенсионеров, забрали право учиться», — пояснил депутат.