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При стрельбе на юго-востоке Москвы ранили мужчину

На юго-востоке Москвы в ночь на 18 июля произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

О пострадавшем в результате конфликта со стрельбой сообщает «АГН Москва» со ссылкой на полицию. Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы в 00:27 — жители улицы Трофимова сообщили о звуках стрельбы в районе дома № 18.

Прибывшая на место полиция установила, что между двумя гражданами произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил в другого из неустановленного оружия. Пострадавший, по предварительным данным, получил ранение ноги, его госпитализировали.

Полиция начала проверку информации о стрельбе из автомобиля в Москве
Общество
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

По данным «РЕН-ТВ», инцидент произошел на яхте, пришвартованной в Кожуховском пруду. Владелец судна, проживающий на нем последние несколько лет, отдыхал с друзьями, когда на борт зашли трое парней и девушка. Хозяин яхты требовал их покинуть судно, однако те не реагировали. В результате произошел конфликт, закончившийся стрельбой.

Ранее в июле московская полиция начала проверку в связи с сообщениями о стрельбе из автомобиля на Волгоградском проспекте. По имеющимся данным, неизвестный из салона легковушки произвел выстрелы в воздух из неустановленного оружия. После этого он скрылся с места происшествия. В МВД отметили, что сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Теги: стрельба, Москва, ранение
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