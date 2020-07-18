При стрельбе на юго-востоке Москвы ранили мужчину

На юго-востоке Москвы в ночь на 18 июля произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

О пострадавшем в результате конфликта со стрельбой сообщает «АГН Москва» со ссылкой на полицию. Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы в 00:27 — жители улицы Трофимова сообщили о звуках стрельбы в районе дома № 18.

Прибывшая на место полиция установила, что между двумя гражданами произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил в другого из неустановленного оружия. Пострадавший, по предварительным данным, получил ранение ноги, его госпитализировали.

По данным «РЕН-ТВ», инцидент произошел на яхте, пришвартованной в Кожуховском пруду. Владелец судна, проживающий на нем последние несколько лет, отдыхал с друзьями, когда на борт зашли трое парней и девушка. Хозяин яхты требовал их покинуть судно, однако те не реагировали. В результате произошел конфликт, закончившийся стрельбой.