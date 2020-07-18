В России снизилась заболеваемость кишечными инфекциями

На фоне эпидемии COVID-19 в России снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Кишечные инфекции во втором квартале 2020 года регистрировались в три раза реже, чем в аналогичный период прошлого года. Если с апреля по июня 2019-го выявлялось 120 таких случаев на 100 тыс. населения, то в 2020-м было зафиксировано только 40 случаев на 100 тыс. населения.

В ведомстве отметили, что лучшей профилактикой острых кишечных заболеваний являются мытье рук, посуды и продуктов, соблюдение технологии приготовления блюд, а также соблюдение всех санитарных требований.

В июне Росстат опубликовал статистику смертности в России в период с января по апрель 2020 года. По сравнению с показателями прошлого года, число умерших в стране сократилось на 2,9%.