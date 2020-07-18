Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 71,71 (+0,48) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 81,68 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Израильский врач рекомендовал привиться от гриппа осенью Общество, 06:15 Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах Общество, 05:55 При стрельбе на юго-востоке Москвы ранили мужчину Общество, 05:41 В России снизилась заболеваемость кишечными инфекциями Общество, 05:09 В США казнили третьего федерального преступника после 17 лет моратория Общество, 04:39 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн человек Общество, 04:29 Трамп не стал рекомендовать американцам носить медицинские маски Политика, 04:15 Лидеры стран ЕС не смогли договориться по бюджету в первый день саммита Политика, 03:42 Собянин назвал сроки появления графика расселения по реновации Общество, 03:33 Ким Кардашьян попросила американцев помочь Еревану в конфликте с Баку Политика, 03:03 ВОЗ выявила рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19 Общество, 02:37 Гидрометцентр сообщил о возвращении лета в Москву Общество, 01:55 СПЧ попросило Минюст разъяснить статус «массовых одиночных пикетов» Общество, 01:50 Специалисты по безопасности сообщили о захвате судна в Гвинейском заливе Общество, 01:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России снизилась заболеваемость кишечными инфекциями

На фоне эпидемии COVID-19 в России снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Кишечные инфекции во втором квартале 2020 года регистрировались в три раза реже, чем в аналогичный период прошлого года. Если с апреля по июня 2019-го выявлялось 120 таких случаев на 100 тыс. населения, то в 2020-м было зафиксировано только 40 случаев на 100 тыс. населения.

В ведомстве отметили, что лучшей профилактикой острых кишечных заболеваний являются мытье рук, посуды и продуктов, соблюдение технологии приготовления блюд, а также соблюдение всех санитарных требований.

Эксперты объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В июне Росстат опубликовал статистику смертности в России в период с января по апрель 2020 года. По сравнению с показателями прошлого года, число умерших в стране сократилось на 2,9%.

По мнению экспертов, снижение смертности во время эпидемии коронавирусной инфекции вызвано тем, что ограничительные меры привели к сокращению смертей от внешних причин и наиболее распространенных заболеваний.

В частности, люди реже гибли в результате ДТП, убийств и покушений на них. Кроме того, на фоне действовавшей весной всеобщей самоизоляции снизилась смертность от заболеваний систем кровообращения.

Теги: Россия, Роспотребнадзор, кишечная инфекция, коронавирус
Материалы по теме
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом
Общество
Эксперты объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter