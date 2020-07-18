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В убийстве и расчленении бизнесмена в Нью-Йорке заподозрили его помощника

Фахим Салех
Фахим Салех (Фото: Temilade Adelaja / Reuters)

В Нью-Йорке арестовали бывшего личного помощника бизнесмена Фахима Салеха, который был убит в своей квартире на Манхэттене. Об этом со ссылкой на полицию сообщила газета The New York Times.

Тело 33-летнего бизнесмена обнаружила его двоюродная сестра. Она пришла проведать Салеха после того, как целый день не получала от него сообщений.

Тело и конечности мужчины были сложены в мешки для строительного мусора, рядом находилась включенная в розетку бензопила.

По подозрению в убийстве Салеха был задержан его бывший 21-летний помощник Девон Хаспел. Ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени, передает CNN. По информации источника телеканала в правоохранительных органах, Хаспел задолжал бизнесмену крупную сумму денег.

Два собеседника NYT, знакомые с ходом расследования, сообщили, что помощник украл у своего руководителя около $90 тыс. Узнав об этом, Салех уволил Хаспела, но не сообщил в полицию, вместо этого предложив мужчине вернуть деньги, указали источники издания.

По версии следствия, убийство произошло после того, как злоумышленник и Салех вместе вышли из лифта. Тогда нападавший обездвижил бизнесмена с помощью электрошокера, а затем напал на него с ножом.

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Позже преступник пытался скрыть следы преступления, используя портативный пылесос, а также вернулся на следующий день после убийства в квартиру Салеха с чистящими средствами и расчленил тело бизнесмена, полагают детективы.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что Салех умер от многочисленных ножевых ранений, которые получил в шею и туловище.

Салех родился в Саудовской Аравии. Его родители были бангладешцами и часто переезжали по работе, в итоге семья поселилась в американском городе Рочестер. Салех с ранних лет занимался программированием и создал ряд онлайн-проектов, таких как социальную платформу для подростков и службу розыгрышей PrankDial.

В 2015 году он стал соучредителем транспортной сетевой компании Pathao, работавшей в Бангладеше и Непале. Ее стоимость Forbes оценивал в $100 млн. Еще через три года Салех вместе с нигерийским бизнесменом Деджи Одунтаном основал компанию Gokada, занимавшуюся коммерческими перевозками на мотоциклах. Эта компания стоит $150 млн, по данным журнала Complex.

Теги: убийство
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