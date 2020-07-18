В убийстве и расчленении бизнесмена в Нью-Йорке заподозрили его помощника

Фахим Салех (Фото: Temilade Adelaja / Reuters)

В Нью-Йорке арестовали бывшего личного помощника бизнесмена Фахима Салеха, который был убит в своей квартире на Манхэттене. Об этом со ссылкой на полицию сообщила газета The New York Times.

Тело 33-летнего бизнесмена обнаружила его двоюродная сестра. Она пришла проведать Салеха после того, как целый день не получала от него сообщений.

Тело и конечности мужчины были сложены в мешки для строительного мусора, рядом находилась включенная в розетку бензопила.

По подозрению в убийстве Салеха был задержан его бывший 21-летний помощник Девон Хаспел. Ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени, передает CNN. По информации источника телеканала в правоохранительных органах, Хаспел задолжал бизнесмену крупную сумму денег.

Два собеседника NYT, знакомые с ходом расследования, сообщили, что помощник украл у своего руководителя около $90 тыс. Узнав об этом, Салех уволил Хаспела, но не сообщил в полицию, вместо этого предложив мужчине вернуть деньги, указали источники издания.