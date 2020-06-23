После взрыва газа в жилом доме в Киеве нашли пятого погибшего

Фото: dsns.gov.ua

Пятого погибшего нашли под завалами дома в Киеве, в котором 21 июня произошел взрыв, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Всего подразделениями ГСЧС изъяты из-под завалов тела пяти погибших», — говорится в сообщении. В поисково-спасательных работах участвуют 223 человека и четыре единицы техники.

21 июня в 10:00 в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газовоздушной смеси. Из-за взрыва были разрушены межэтажные перекрытия пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

МЧС сообщало, что погиб, как минимум, один человек. Из дома эвакуировали 21 человека, троих извлекли из-под завалов. Позднее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на месте нашли еще одного погибшего. Кличко также сказал, что рассматривается версия со взрывчаткой.