Кадыров счел обязательным для чиновников подписаться на канал «Грозный»

Рамзан Кадыров (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Глава Чечни Рамзан Кадыров счел обязательным для госслужащих региона быть подписанными на аккаунты Чеченской гостелерадиокомпании «Грозный» в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте телеканала «Грозный».

«Вся самая важная и актуальная информация о республике ежедневно публикуется на интернет-ресурсах телерадиокомпании «Грозный» и других региональных СМИ. Именно здесь можно узнать обо всех изменениях в регионе и решениях руководства субъекта», — цитирует телеканал Кадырова.

По данным телеканала, соответствующее заявление Кадыров сделал во время совещания в селении Хой 16 июля, выступление Кадырова на чеченском языке также приводится в Instagram телеканала.

Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал перевод фрагмента выступления Кадырова. Согласно цитате центра, Кадыров выразил недоумение, как госслужащий, у которого есть страница в Instagram, может не быть подписан на аккаунт государственного телеканала. Глава республики пояснил, что на канале ЧГТРК «Грозный» представлена вся информация о ситуации в Чечне — какие решения принимает правительство, какие изменения происходят.

«Госслужащий, работник, который не интересуется ситуацией на своей родине — какие решения принимаются, улучшения и изменения происходят, какие выступления бывают, — он не работник. Если ему нет до этого дела, его нельзя назвать работником и тем более товарищем на нашем пути. Если он в соцсетях и не подписан на канал «Грозный» в YouTube, «ВКонтакте», в других социальных сетях, то это опасный для нас человек», — цитирует Кадырова «Мемориал».