Власти Израиля вернули ограничения на работу спортзалов и ресторанов

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Правительство Израиля решило временно закрыть спортивные залы и фитнес-клубы для посещения, а также ограничить работу ресторанов, разрешив им заполнять залы только на 35%. Соответствующее заявление опубликовано на сайте канцелярии премьер-министра Израиля.

В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения правительство утвердило поправки к правилам о режиме ЧС по ограничению деятельности, которые вступят в силу с 17 июля в 17:00. Из-за ограничений будут закрыты спортивные залы и танцевальные студии. Исключения будут сделаны для профессиональных спортсменов, которые смогут продолжить проводить тренировки, несмотря на введенные ограничения.

Рестораны и кафе смогут работать, но должны не допускать заполнения сидячих мест более чем на 35%, разрешена также доставка и обслуживание посетителей навынос.

Также правительство внесло поправки к правилам о режиме ЧС по ограничению деятельности организаций в выходные дни — с 17:00 пятницы до 5:00 воскресенья. В это время будут закрыты магазины, торговые центры, рынки, парикмахерские, салоны красоты, библиотеки, зоопарки, живые уголки, музеи, выставочные залы, бассейны, туристические аттракционы и канатная дорога. Продуктовые магазины и аптеки будут работать без ограничений.