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Мишустин назначил Андрея Иванова замглавы Минэкономразвития

Андрей Иванов
Андрей Иванов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении первым заместителем министра экономического развития России Андрея Иванова. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. С 2012 года Иванов был заместителем министра финансов.

На новой должности Иванов будет курировать вопросы инвестиционной политики, сообщили РБК в Минэкономразвития.

До назначения Иванова у главы Минэкономразвития Максима Решетникова был только один первый заместитель — Михаил Бабич.

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Политика
<p>Андрей Иванов</p>

Ранее о переходе Иванова сообщили источники РБК. Один из собеседников, близких к Минэкономразвития, предполагал, что новый замминистра будет курировать работу по федеральной адресной инвестпрограмме.

Иванов пришел на работу в Минфин в 2008 году, а в 2012 году стал заместителем министра. На этой должности он выступил главным идеологом закона о механизме соглашений о защите и поощрении капиталовложений, через которые изначально планировалось привлечь в российскую экономику 30 трлн руб. Президент Владимир Путин подписал этот закон 1 апреля.

Теги: Минэкономразвития, Министерство финансов, назначение
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