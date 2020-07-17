Мишустин назначил Андрея Иванова замглавы Минэкономразвития

Андрей Иванов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении первым заместителем министра экономического развития России Андрея Иванова. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. С 2012 года Иванов был заместителем министра финансов.

На новой должности Иванов будет курировать вопросы инвестиционной политики, сообщили РБК в Минэкономразвития.

До назначения Иванова у главы Минэкономразвития Максима Решетникова был только один первый заместитель — Михаил Бабич.

Ранее о переходе Иванова сообщили источники РБК. Один из собеседников, близких к Минэкономразвития, предполагал, что новый замминистра будет курировать работу по федеральной адресной инвестпрограмме.